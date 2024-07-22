Москва, 22 июля, 2024, 19:35 — ИА Регнум. В результате удара Вооружённых сил России в районе Одессы погибли 18 британских военных из Специальной воздушной службы (Special Air Service, SAS). Об этом сообщил полковник испанской армии в отставке Педро Баньос.

Иван Шилов ИА Регнум

«Русскими был совершён удар по Одессе, от которого погибли 18 членов британской Специальной воздушной службы и ещё 25 были ранены», — привёл его слова Telegram-канал «Пул N3».

Баньос добавил, что получил эту информацию от источников, которые знает уже 30 лет и которые «обычно очень надёжны». Также, по его словам, погибли французские военные.

«Это не наёмники, которые являются французами, нет, это солдаты французской армии. Они были убиты в большом количестве, мне сказали, что количество больше, чем в Алжире», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 13 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в пригороде Одессы Чабанка уничтожен склад с боекомплектом, в район которого могли передислоцироваться обучающие украинских диверсантов британцы.

10 июля Лебедев проинформировал, что российские военные уничтожили секретный склад ВСУ в порту Черноморска в Одесской области. В момент атаки там находились британские наёмники, их тела эвакуировали в сторону Румынии.