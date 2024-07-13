Москва, 13 июля, 2024, 18:13 — ИА Регнум. В пригороде Одессы Чабанка уничтожен склад с боекомплектом, в район которого могли передислоцироваться обучающие украинских диверсантов британцы. Об этом 13 июля сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Минобороны России/ТАСС

«Прилетело в район Чабанки по позициям ВСУ. Детонация серьёзная, слышна в Одессе», — процитировал он сообщения жителей города.

Также он отметил, что есть информация о том, что ранее в сторону Чабанки переместились британцы, которые обучали украинских диверсантов.

«Одесса сообщает о замечательном прилёте. Даже по прошествии 15 минут сообщают о продолжающейся мощной детонации в районе Чабанки», — привела его слова Lenta.ru.

По данным подполья, в сторону удара из Одессы выехали пожарные и медики, также там заметили вертолёт.

В подполье рассказали, что в районе Чабанки расположена территория военной части А-1045, а также зона отдыха военного совета Одесского округа.

Минобороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам в Одесской области. В ведомстве неоднократно отмечали, что российские войска наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как ранее передавало ИА Регнум, Лебедев рассказал, что в Харьковской области уничтожили состав с боеприпасами ВСУ. Он уточнил, что зафиксировали несколько прилётов в районе села Буды, где расположен большой железнодорожный узел со складами. После удара в сторону села направились машины скорой помощи.

Ранее подпольная организация сопротивления «Русский Херсон» сообщила, что российские военные уничтожили в Херсоне командный пункт ВСУ, в котором находилось как минимум десять украинских военных, и ряд других военных объектов.