Одесса, Украина, 10 июля, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили секретный склад ВСУ в порту Черноморска в Одесской области. В момент атаки там находились британские наёмники, сообщил в Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Алексей Даничев/РИА Новости

«Прилетело в склад с боекомплектами, куда буквально на днях под строжайшим секретом завезли ракеты», — написал Лебедев, отметив, что наименование ракет неизвестно.

Он добавил, что источники сообщили о погибших на складе британских наёмниках. По словам Лебедева, их тела эвакуировали в сторону Румынии.

Минобороны России пока не сообщало о нанесении ударов по складу с боеприпасами ВСУ в Одесской области.

Как сообщало ИА Регнум, украинские СМИ утром 10 июля сообщали о взрывах в Одессе и Одесской области. По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, взрывов было несколько. В этот момент в регионе действовал режим воздушной тревоги.

Глава областной военной администрации Олег Кипер со своей стороны заявил о повреждении портовой инфраструктуры в Одесской районе.

Позднее источники в силовых структурах сообщили, что удар по целям в порту Одессы нанесли, применив береговой ракетный комплекс «Утёс».