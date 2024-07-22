Москва, 22 июля, 2024, 18:53 — ИА Регнум. Движение трамваев по улице Сергия Радонежского в Москве запустят до конца года. Об этом 22 июля сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Телеграм-канал мэра Москвы Сергея Собянина. Кадр из видео

Мэр напомнил, что в начале ХХ века по этой улице ходил трамвай на электрической тяге, однако в 1952 году трамвайные пути разобрали во время новой застройки и расширения улицы для движения автомобилей.

Новый маршрут свяжет площади Рогожской Заставы и Андроньевскую, что позволит 240 тысячам жителей районов Лефортово, Соколиная Гора и Перово напрямую добираться до Курского вокзала, уточнил Собянин.

Он добавил, что работы вести сложно из-за большого количества инженерных коммуникаций, из-за чего специалисты перекладывают сети водопровода и канализации, а воздушные кабельные линии переносят в подземные коллекторы.

«Сейчас объект готов на 60%. Закончить планируем до конца года и дальше перейдём к благоустройству. Организуем пешеходный маршрут на улице Сергия Радонежского», — пояснил градоначальник.

Собянин отметил, что также на прилегающих территориях создадут удобные тротуары, наземные переходы, велосипедные парковки и современные остановки.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июля стало известно, что в Москве на маршруте № 9 начал курсировать тематический трамвай ко Дню московского транспорта. На нём изобразили сотрудников транспортного комплекса Москвы, а также электробус, трамвай, электросудно и электропоезда, которые ходят на столичных центральных диаметрах и в метро.

Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов 13 июня рассказал, что в сентябре беспилотный трамвай начнёт возить первых пассажиров в столице. По его словам, такой трамвай в ходе испытаний прошёл около 400 км и у него не было ни ДТП, ни сбоев.