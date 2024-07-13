Москва, 13 июля, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Беспилотный трамвай в Москве начнёт возить первых пассажиров в сентябре, заявил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В. Новикова Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«По нашему плану в сентябре этот беспилотный трамвай, который сейчас 90% операций делает в автоматическом режиме, через нейронные сети, в сентябре этот трамвай будет уже ходить с пассажирами», — сказал он.

Ликсутов сообщил, что трамвай в ходе испытаний прошёл около 400 км. За это время у него не было ни ДТП, ни сбоев. В конце 2025 года трамвай в Москве сможет выходить в автоматическом режиме. В нём будет работать стажёр-машинист, которому поручат только следить за работой транспортного средства.

Как сообщало ИА Регнум, мэр Москвы Сергей Собянин 12 июля сообщил, что беспилотные автомобили в ходе тестирования прошли по дорогам столицы в совокупности уже 16 млн км. Всего они проделали путь 25 млн км. Глава города посетил вместе с советником по корпоративному развитию «Яндекса» Алексеем Кудриным Инженерный центр автономного транспорта компании, где производят и тестируют автономные автомобили и роботов-доставщиков.

Ранее Собянин сообщил, что к 2030 году в Москве внедрят ряд транспортных сервисов, которые будут работать на основе технологии «умных» нейросетей. Введение в работу транспорта систем с элементами беспилотного вождения повысит безопасность для всех участников движения, подчеркнул он.