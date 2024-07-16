Москва, 16 июля, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Ко Дню московского транспорта в столице на маршруте № 9 начал курсировать тематический трамвай, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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На украшенном вагоне изобразили сотрудников транспортного комплекса столицы, а также электробус, трамвай, электросудно и электропоезда, курсирующие на Московских центральных диаметрах и в метро.

Сообщается, что весь июль тематический трамвай будет перевозить пассажиров на маршруте № 9, который проходит от Белорусского вокзала через Лесную улицу и улицу Палиху до Российского университета транспорта.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что московский трамвай — один из самых современных и эффективных видов наземного транспорта, который выбирают пассажиры столицы.

«Каждый день на нём совершается около 700 тысяч поездок. Мы продолжим развивать столичный трамвай, делать его комфортнее и безопаснее по поручению Сергея Собянина», — добавил он.

Ранее по случаю Дня московского транспорта входы на девяти станциях метро украсили инсталляциями «Два сердца столицы», а также на четырёх станциях разместили украшения из светодиодов. Праздничное оформление вестибюлей метро можно увидеть на станциях «Парк культуры», «Кропоткинская» (Сокольническая линия), «Маяковская» (Замоскворецкая линия), «Площадь Революции» (Арбатско-Покровская линия), «Смоленская» (Филевская линия), «Проспект Мира» и «Краснопресненская» (Кольцевая линия), а также «Таганская» и «Улица 1905 года» (Таганско-Краснопресненская линия).

Как сообщало ИА Регнум, Собянин 13 июля поздравил сотрудников и ветеранов транспортного комплекса Москвы с профессиональным праздником. Развитие транспорта в городе является бесспорным приоритетом для столичного правительства, добавил глава города.