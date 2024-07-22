Киев, 22 июля, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский заявил 22 июля о тотальном дефиците зенитных ракет малой дальности в украинской армии.

Станислав Красильников/РИА Новости

Сырский написал в Telegram-канале, что в условиях тотальной нехватки зенитных ракет малой дальности у ВСУ украинским бойцам приходится искать новые способы борьбы с российскими беспилотниками, включая применение исключительно средств радиоэлектронной борьбы и FPV-дронов.

«Овладение новыми способами уничтожения разведывательных БПЛА противника в условиях тотального дефицита зенитных ракет малой дальности», — написал он.

Главком ВСУ также признал продвижение российских военных. По его словам, ожесточённые бои продолжаются в Красногоровке, в районах Прогресса, Железного, Северного, Временного Яра.

Как сообщало ИА Регнум, в марте главком ВСУ Сырский пожаловался главе военного комитета НАТО Робу Бауэру на нехватку у ВСУ боеприпасов и систем противовоздушной обороны.

Начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в реестр террористов и экстремистов в России) 13 июля признал ухудшение ситуации для ВСУ в зоне боевых действий. Так, по данным Минобороны России, за неделю с 6 по 12 июля украинская армия потеряла 14 тыс. бойцов в зоне СВО.

Российские официальные лица не раз подчёркивали, что любые военные грузы для украинской армии станут законной целью для российских военных. Президент России Владимир Путин назвал иллюзией идею победить Россию на поле боя. Глава государства отмечал, что она появилась у Запада от самонадеянности, а не от большого ума.