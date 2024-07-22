Вашингтон, 22 июля, 2024, 15:28 — ИА Регнум. Взносы Соединённых Штатов Америки в бюджет НАТО «абсурдно выше» по сравнению со взносами стран Европы. Такое мнение вечером 21 июля высказал американский предприниматель и мультимиллиардер Илон Маск в соцсети Х.

Ebrahim Noroozi/AP/TASS Илон Маск

«Что касается НАТО, то сумма, вносимая Соединёнными Штатами, абсурдно выше, чем у других союзников», — написал он.

Бизнесмен также задался вопросом, почему налогоплательщики из США должны платить за оборону Европы, которая, по его мнению, может делать это самостоятельно.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июля экс-советник Белого дома Джон Болтон заявил, что, вероятнее всего, США выйдут из НАТО в случае победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах. Он уточнил, что бывший американский лидер считает блок «кучкой неблагодарных европейцев», не вносящих плату за оборону.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что альянс переживёт второй президентский срок Трампа, и рекомендовал Западу не заниматься самовнушением о конце блока при таком варианте развития событий. По словам Столтенберга, такие же опасения были в 2016 году, когда Трамп стал президентом, однако альянс с того момента стал только сильнее.