Вашингтон, 20 июля, 2024, 17:08 — ИА Регнум. Скорее всего, США выйдут из НАТО в случае победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом бывший советник Белого дома Джон Болтон заявил в эфире MSNBC.

Zuma/TASS Дональд Трамп

«Я думаю, что это очень серьёзный риск», — сказал Болтон.

Трамп считает альянс «кучкой неблагодарных европейцев», которые не платят за оборону. Если у него появится такая возможность, он выведет страну из Североатлантического альянса, добавил бывший советник.

Как сообщало ИА Регнум, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок переживёт второй президентский срок Трампа, и посоветовал западным странам не заниматься самовнушением о конце альянса в случае его прихода к власти. По словам генсека, такие же опасения возникали в 2016 году, но НАТО стало только сильнее.

Угрозы Трампа вывести страну из блока в случае переизбрания нереализуемы, так как его не поддержит Конгресс США, считает сопредседатель Группы наблюдателей НАТО в американском Сенате Том Тиллис. С таким заявлением он выступил на саммите альянса в Вашингтоне.

Президент США Джо Байден в декабре 2023 года подписал указ об оборонной политике, одно из положений которого не позволяет главе государства в одностороннем порядке прекратить членство страны в НАТО без одобрения конгресса.