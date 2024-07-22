Донецк, 22 июля, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооружённых сил России каждый день освобождают новые улицы и дома в населённом пункте Красногоровка в ДНР. Об этом 22 июля рассказал глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

РИА Новости

Глава ДНР уточнил, что Красногоровка является следующим относительно крупным населённым пунктом после Авдеевки, освобождения которого ожидают в республике.

«Бои там ещё, к сожалению, продолжаются, ещё противник сопротивляется. Но ежедневно мы видим, что освобождаются новые улицы, новые дома и противник изгоняется с территории населённого пункта», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что власти ЛНР почти полностью контролируют северо-западную часть территории республики. Он уточнил, что освобождение Розовки и Нижнего Песчаного позволило армии России продвинуться на участке фронта шириной свыше 30 км.

Ранее в этот же день в Минобороны сообщили об освобождении Розовки в ЛНР и Песчаного Нижнего в Харьковской области. В оборонном ведомстве уточнили, что военные российской группировки «Запад» также заняли более выгодные рубежи.