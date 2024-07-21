Марочко сообщил, что северо-запад ЛНР почти полностью освобождён от ВСУ
Луганск, 21 июля, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Северо-западная часть территории ЛНР почти полностью контролируется властями республики после того, как ВС России освободили Розовку. Об этом сообщил 21 июля военный эксперт Андрей Марочко.
Он отметил, что под контролем ВСУ ещё остаются территории на западе и на юго-западе республики, в основном в районе города Кременная. Там, на сватовско-кременском участке, идут довольно серьёзные бои.
«На северо-западе республики <…> практически все населённые пункты перешли под наш контроль», — заявил Марочко ТАСС.
По словам эксперта, освобождение Розовки и Нижнего Песчаного позволило российским силам продвинуться на участке фронта шириной более 30 км. Продвигаясь на этом участке, ВС РФ поджимают украинские войска к Оскольскому водохранилищу, из-за чего группировка ВСУ может оказаться в окружении.
Как сообщало ИА Регнум, ранее Минобороны РФ заявило об освобождении села Розовка в Сватовском районе ЛНР и Песчаного Нижнего в Харьковской области в результате действий группировки войск «Запад». Российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции, отметили в ведомстве.