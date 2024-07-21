Луганск, 21 июля, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Северо-западная часть территории ЛНР почти полностью контролируется властями республики после того, как ВС России освободили Розовку. Об этом сообщил 21 июля военный эксперт Андрей Марочко.

Станислав Красильников/РИА Новости

Он отметил, что под контролем ВСУ ещё остаются территории на западе и на юго-западе республики, в основном в районе города Кременная. Там, на сватовско-кременском участке, идут довольно серьёзные бои.

«На северо-западе республики <…> практически все населённые пункты перешли под наш контроль», — заявил Марочко ТАСС.

По словам эксперта, освобождение Розовки и Нижнего Песчаного позволило российским силам продвинуться на участке фронта шириной более 30 км. Продвигаясь на этом участке, ВС РФ поджимают украинские войска к Оскольскому водохранилищу, из-за чего группировка ВСУ может оказаться в окружении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Минобороны РФ заявило об освобождении села Розовка в Сватовском районе ЛНР и Песчаного Нижнего в Харьковской области в результате действий группировки войск «Запад». Российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции, отметили в ведомстве.