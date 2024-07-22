Астрахань, 22 июля, 2024, 08:39 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны отразили в районе семи часов утра атаку украинских дронов над Астраханской областью, сообщили 22 июля в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM

ВСУ применили БПЛА самолётного типа.

«Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Астраханской области», — информировали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин утром 22 июля сообщил об атаке дронов ВСУ, которую отразили российские силы ПВО и РЭБ. Беспилотники сбили в северной части Астраханской области.