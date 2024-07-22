Средства ПВО успешно отразили атаку дрона в Астраханской области
Бабушкин сообщил об успешно отражённой атаке БПЛА на севере Астраханской области
Астрахань, 22 июля, 2024, 08:18 — ИА Регнум. Украинские военные предприняли попытку атаковать территорию Астраханской области с помощью беспилотников, но безуспешно. Об этом 22 июля сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
Он уточнил, что утром российские военные успешно отразили атаку БПЛА над северной частью области.
«РЭБ и ПВО сработали штатно», — написал Бабушкин в Telegram-канале.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 июля воздушную тревогу объявили в Ахтубинском районе Астраханской области. Глава района Владимир Михед попросил жителей не паниковать и без необходимости не покидать жилые помещения.
Ночью 22 июля над российской территорией нейтрализовали 75 беспилотников, выпущенных украинскими боевиками. В Минобороны подчеркнули, что все попытки ВСУ совершить террористическую атаку предотвратили средства ПВО.
Так, 47 дронов сбили над Ростовской, по одному над Белгородской, Смоленской и Воронежской областями, восемь БПЛА уничтожили над Краснодарским краем, 17 беспилотников — над акваториями Чёрного и Азовского морей.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что ВСУ запустили дрон-камикадзе. Силы ПВО в Вяземском районе Смоленской области уничтожили его в воздухе. Пострадавших и разрушений на земле нет. Все оперативные службы выехали на место падения обломков, заверил глава области.
Ночью 22 июля в Краснодарском крае отразили атаку восьми беспилотных летательных аппаратов. Повреждений инфраструктуры и жилых домов не выявили. Никто не пострадал.