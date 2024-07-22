Астрахань, 22 июля, 2024, 08:18 — ИА Регнум. Украинские военные предприняли попытку атаковать территорию Астраханской области с помощью беспилотников, но безуспешно. Об этом 22 июля сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что утром российские военные успешно отразили атаку БПЛА над северной частью области.

«РЭБ и ПВО сработали штатно», — написал Бабушкин в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 июля воздушную тревогу объявили в Ахтубинском районе Астраханской области. Глава района Владимир Михед попросил жителей не паниковать и без необходимости не покидать жилые помещения.

Ночью 22 июля над российской территорией нейтрализовали 75 беспилотников, выпущенных украинскими боевиками. В Минобороны подчеркнули, что все попытки ВСУ совершить террористическую атаку предотвратили средства ПВО.

Так, 47 дронов сбили над Ростовской, по одному над Белгородской, Смоленской и Воронежской областями, восемь БПЛА уничтожили над Краснодарским краем, 17 беспилотников — над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что ВСУ запустили дрон-камикадзе. Силы ПВО в Вяземском районе Смоленской области уничтожили его в воздухе. Пострадавших и разрушений на земле нет. Все оперативные службы выехали на место падения обломков, заверил глава области.

Ночью 22 июля в Краснодарском крае отразили атаку восьми беспилотных летательных аппаратов. Повреждений инфраструктуры и жилых домов не выявили. Никто не пострадал.