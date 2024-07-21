Стамбул, Турция, 21 июля, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Из-за снижения посещаемости курортов в Турции рестораны страны, вслед за пустующими отелями, начали делать скидки в пик сезона. Об этом сообщает турецкая газета Sabah.

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«В связи со сложившейся ситуацией некоторые рестораны на популярных курортах, таких как Чешме — Бодрум, отменили плату за входное обслуживание, а другие начали предоставлять скидки в размере 10–20%», — указано в публикации.

Председатель торгово-промышленной палаты Бодрума Махмут Сердар Кокадон проинформировал, что в районе расположены рестораны различных категорий, в том числе и люкс со средним и нижним сегментом. Однако снижение потока клиентов отмечается в заведениях среднего и нижнего сегментов. Некоторые из них начали предоставлять скидки в 10–20% для привлечения посетителей.

29 июня в СМИ заявили, что турецкие туристы начали менять свои предпочтения, выбирая для отдыха другие страны, а не собственные курорты. Причиной этому стала ценовая политика отелей Турции.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта некоторые представители турбизнеса отметили, что в связи со сложностями, связанными с ростом задолженности отелей перед банками, туристическая отрасль Турции может столкнуться с серьёзными проблемами. В частности, гостям может не хватить мест размещения из-за массового закрытия отелей.