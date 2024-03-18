Анкара, 18 марта, 2024, 16:34 — ИА Регнум. В Турции из-за проблем, связанных с ростом задолженности отелей перед банками, туристическая отрасль может столкнуться с серьёзными проблемами ― для гостей может не хватить мест размещения в связи с массовым закрытием отелей. Об этом 18 марта сообщила газета Cumhuriyet со ссылкой на неназванных представителей турбизнеса.

Анна Рыжкова ИА Регнум

По данным журналистов, задолженность гостиниц перед банками достигла 10 млрд долларов. При этом два года назад этот показатель составлял 8,5 млрд долларов. Также авторы статьи указали на то, что у 70–75% отелей действуют договоры лояльности с финансовыми учреждениями, срок которых подходит к концу, поэтому банки могут потребовать от собственников продать свои отели, чтобы погасить долги.

По словам представителей сектора, в стране не хватает мест для приёма 56 млн туристов, при этом цель в 60 млн туристов в этом году остаётся мечтой. Также они отметили, что в настоящее время в турецких отелях заняты почти 500 тысяч человек и в секторе серьёзно сократилось число рабочих мест.

В свою очередь российские туроператоры опровергли информацию о том, что туристам в Турции может не хватать отелей.

«Никакой информации о закрытии отелей, с которыми мы сотрудничаем, не поступало. Тем более речь не может идти о массовом прекращении работы гостиниц», — заявил TourDom.ru представитель туроператора «Интурист».

Как сообщало ИА Регнум, заместитель председателя партии Vatan («Родина»), кандидат в главы муниципалитета Анталья Сердар Ускюплю 5 марта заявил, что турецкие отели и туркомпании испытывают трудности в осуществлении денежных переводов из России и в Россию.

Он добавил, что занятые в туристическом секторе граждане Турции, а также весь туристический сектор страны могут испытать серьёзные сложности в новом сезоне, если эмбарго против России продолжится. Ускюплю указал на то, что российские туристы лишены возможности пользоваться картой «Мир» и расплачиваться валютой, в то же время большие убытки несут десятки тысяч турецких предприятий.

Массово отказываться работать с российскими кредитными организациями турецкие банки стали с начала 2024 года. Тогда зафиксировали случаи возврата уже принятых средств за поставки товаров.