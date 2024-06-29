Анкара, 29 июня, 2024, 09:55 — ИА Регнум. Турки активно начали менять туристические предпочтения. Всё чаще жители страны выбирают для отдыха не собственные курорты, а более доступные направления за рубежом. Об этом сообщил портал «Турпром».

Алексей Зотов/ТАСС

Издание отметило, что местные отельеры выражают недовольство в связи с активизацией на туристическом рынке Греции, Египта и Объединённых Арабских Эмиратов. Дело в том, что сами турки предпочитают проводить отпуск не на местных курортах, а в других странах. В результате турецкие отели теряют прибыль.

«Наши отели зарабатывают деньги сегодня, но тратят свой капитал на дальнейшие годы», — отметили эксперты.

По их словам, значительное количество туристов из Турции выбирают отдых в Египте, особенно в Шарм-эль-Шейхе, где услуги «всё включено» доступнее, чем в родной стране.

Отталкивает туристов ценовая политика отельеров Турции. В этом туристическом сезоне они установили настолько высокие цены, что отдыхающих из разных стран не привлекают даже предложения со значительными скидками. Так, например, отдых в отеле с пятью звездами в Измире на восемь дней обойдётся в 70 тысяч турецких лир. За такой же вариант в Греции отдыхающие заплатят 50 тысяч турецких лир, в Дубае — 37 тысяч лир.

Как сообщало ИА Регнум, в марте газета Cumhuriyet со ссылкой на неназванных представителей турбизнеса сообщала, что в Турции из-за проблем, связанных с ростом задолженности отелей перед банками, которая достигла 10 млрд долларов, туристическая отрасль может столкнуться с серьёзными проблемами ― для гостей может не хватить мест размещения в связи с массовым закрытием отелей.

Также авторы статьи указали на то, что у 70–75% отелей действуют договоры лояльности с финансовыми учреждениями, срок которых подходит к концу, поэтому банки могут потребовать от собственников продать свои отели, чтобы погасить долги.

Представители сектора заявили, что в стране не хватает мест для приёма 56 млн туристов, при этом цель в 60 млн туристов в этом году остаётся мечтой.

В июне стало известно, что отельеры в Турции начали снижать цены на отели. Как сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов, часть турецких отелей с начала контрактования (в конце прошлого года) серьёзно повысила цены на июль–август. В июне спрос на отдых в Турции оказался большим, тогда как заказы на июль резко сократились. В связи с этим турецкие базы размещения стараются «спасти продажи», поэтому цены на июль оказались ниже июньских.