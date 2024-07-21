Москва, 21 июля, 2024, 15:32 — ИА Регнум. 11 человек, заболевших ботулизмом после употребления салатов с фасолью из служб доставки, продолжают оставаться на стационарном лечении, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

РИА Новости/ Кирилл Брага

«11 человек с ботулизмом всё ещё находятся на лечении в стационарах, 8 из них — в отделениях реанимации и интенсивной терапии, в том числе четверо на искусственной вентиляции лёгких», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что четыре пациента в настоящее время находятся на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

Как передавало ИА Регнум, случаи массового отравления ботулизма были зафиксированы в июне в ряде российских регионов, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижегородскую область и Татарстан. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил 20 июня о том, что в медучреждения попал 301 человек.

Погибли два человека, заразившиеся в Нижегородской области: 24 июня умер 21-летний молодой человек, 5 июля — мужчина в возрасте 24 лет. Следственный комитет региона 17 июня возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, производитель покупал сухую фасоль за рубежом, отваривал её, а затем вакуумировал «каким-то непонятным образом», не соблюдая технологические нормы. В отсутствие кислой среды в продуктах активно размножились клостридии, выделяющие яд ботулотоксин.

Криминальную версию массового отравления глава Роспотребнадзора исключила. Она добавила, что в Балашихе изъято 250 тонн продукции, которая могла стать причиной заражения.