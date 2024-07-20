Киев, 21 июля, 2024, 02:59 — ИА Регнум. В Киеве на центральной площади 20 июля состоялся митинг — женщины требовали вернуть их мужчин домой из рядов ВСУ. Об этом написало издание «Страна. ua».

Сергей Корсун ИА Регнум Повестка ТЦК ВСУ Украина

На акцию собрались и женщины, и дети. Многие оказались подготовлены — в руках держали плакаты с надписями: «Четкие сроки службы», «Почему наши военные самые незащищенные?».

Одна из участниц митинга написала, чтобы глава киевского режима Владимир Зеленский исполнил с ней супружеский долг, так как она не видит своего мужа уже третий год.

Также были слышны фразы о том, что военнослужащие — это не рабы.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский в ближайшее время направит на рассмотрение в Верховную раду законопроект о продлении военного положения и о продолжении всеобщей мобилизации в стране. Об этом 20 июля в Telegram-канале написал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

На данный момент на Украине срок действия военного положения установлен до 11 августа 2024 года. Высока вероятность того, что депутаты поддержат инициативу Зеленского и продлят военное положение на 90 дней, до 9 ноября 2024 года, резюмировал Железняк.

С 18 мая 2024 года на Украине начал действовать закон об усилении мобилизации, который установил новые требования к военнообязанным. Им запретили управлять автомобилем, а за неявку в военкомат ввели крупные штрафы.

В Киеве полиция начала задерживать мужчин, не обновивших свои данные в военкоматах. Представитель минобороны Украины Дмитрий Лазуткин утверждал, что к мобилизации в ВСУ пригодны 1,1 млн военнообязанных украинцев.