Шебекино, Белгородская область, 21 июля, 2024, 00:26 — ИА Регнум. После удара украинского беспилотника по детской площадке в городе Шебекино Белгородской области погиб 16-летний боксёр. Об этом 20 июля сообщили в Telegram-канале Федерации бокса России.

Иван Шилов ИА REGNUM Шебекино под обстрелом ВСУ

Руководитель Федерации бокса Белгородской области Виталий Дунайцев уточнил, что воспитанник «Академии спорта» оказался в числе восьми раненных во время теракта детей.

«Несколько дней врачи боролись за его жизнь, провели операцию, но спасти не удалось», — отметили в некрологе.

Похороны подростка пройдут в понедельник, 22 июля.

Федерация бокса России выразила соболезнования родным и близким погибшего.

Как передавало ИА Регнум, 11 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ с беспилотника сбросили взрывное устройство в городе Шебекино во двор многоквартирного дома, где нет никаких военных объектов. В момент атаки на площадке находились дети, двое из них получили тяжёлые ранения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку на Шебекино намеренным терактом Украины против детей. Дипломат призвала международное сообщество осудить действия киевского режима.

30 июня беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на город Ясиноватая в ДНР. Это привело к ранению двоих детей.