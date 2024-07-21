Москва, 21 июля, 2024, 03:59 — ИА Регнум. Чемпион Европы и мира, кикбоксёр и боец смешанных единоборств Владимир Минеев одержал победу в поединке по боксу над бойцом смешанного стиля Магомедом Исмаиловым на турнире в Москве.

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После восьми раундов судьи единогласно присудили победу Минееву признав, что бой был жёстким и динамичным.

Исмаилов и Минеев до этого боксёрского боя встречались в очных поединках два раза — по правилам смешанных единоборств. В 2018 году у них была ничья, а в реванше 2021 года Владимир Минеев одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде.

Этот бой стал профессиональным дебютом в боксе для кикбоксёра Минеева.

Как сообщало ИА Регнум, Магомед Исмаилов, заявлявший о желании воевать за Палестину, отказался от предложенных Владимиром Минеевым билетов до Бейрута и потребовал оплатить перелёт бизнес-классом.

Минеев 3 ноября высмеял заявления ряда россиян о желании воевать за палестинцев. Он прокомментировал слова Исмаилова, написавшего о готовности участвовать в ближневосточном конфликте, если ему помогут туда попасть, и опубликовал фотографии билетов до Бейрута. Спортсмен также предложил желающим защищать Донбасс вступать в добровольческий отряд.