Москва, 3 ноября, 2023, 19:06 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (MMA) Владимир Минеев заявил, что решил помочь своему коллеге и соотечественнику Магомеду Исмаилову добраться до Палестины, за которую тот так сильно хотел воевать.

Кадр из видео Владимир Минеев

В Telegram-канале Минеев, который сам не понаслышке знает, что такое боевые действия и отправился защищать Родину в зоне СВО, высмеял «интернет-войска». Он отметил, что в соцсетях ряд граждан заявляет о желании защитить палестинцев, но при этом ничего не делает. В связи с этим Минеев решил помочь коллеге и купил билеты на самолёт Исмаилову, который в Сети рассказал, что пойдёт воевать за Палестину, если ему помогут добраться до зоны конфликта.

«Активность интернет-войск пиар-назначения зашкаливает! Одни до Палестины никак не доедут, предоставив другим пищу для мемов, другие их полощут — а воз и ныне там! Хорошо, а кто тогда не «воздух»? Пацаны, помогаю как могу. Билеты для Маги лежат в офисе Fight Nights. Не нужно слез — делай! Главное, возвращайся к нашему бою. А за тех, кто переживает за Донбасс, готов походатайствовать перед комбатом о призыве в добровольческий отряд», — подписал Минеев снимки билетов до Бейрута на имя Исмаилова.

В ноябре 2022 года Минеев взял паузу в карьере и добровольцем поехал в зону проведения специальной военной операции. Спортсмен прежде проходил срочную и контрактную службу в рядах ВДВ. В начале спецоперации на Украине в Гостомеле погиб младший брат спортсмена Пётр.

12 сентября Минеев сообщил, что был избран депутатом Народного совета ДНР.

Ранее боец ответил на вопрос СМИ о том, что будет делать, если встретится на линии фронта с украинским боксёром Александром Усиком.