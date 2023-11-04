Москва, 4 ноября, 2023, 18:43 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов, заявлявший о желании воевать за Палестину, отказался от предложенных коллегой Владимиром Минеевым билетов до Бейрута и потребовал оплатить перелёт бизнес-классом.

РИА Новости / Артур Лебедев

«Когда вопрос касается спонсорства к перелётам, мы с тобой исключительно бизнес-класс требуем. Держи уровень», — написал он в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Исмаилов подчеркнул, что продолжает ждать билеты до Палестины.

Как сообщало ИА Регнум, Минеев 3 ноября высмеял заявления ряда россиян о желании воевать за палестинцев. Он прокомментировал слова Исмаилова, написавшего о готовности участвовать в ближневосточном конфликте, если ему помогут туда попасть, и опубликовал фотографии билетов до Бейрута. Спортсмен также предложил желающим защищать Донбасс вступать в добровольческий отряд.

В начале спецоперации на Украине в Гостомеле погиб младший брат Минеева Пётр Минеев. В ноябре 2022 года спортсмен приостановил участие в поединках и отправился добровольцем в зону СВО. У него к тому времени был опыт срочной и контрактной службы в рядах ВДВ.