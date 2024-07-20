Бейрут, 21 июля, 2024, 01:25 — ИА Регнум. В южной части Ливана прогремело несколько взрывов после атаки израильской авиации по складу боеприпасов в населённом пункте Адлюн и близлежащим районам, сообщило 21 июля ливанское информационное агентство NNA.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Журналисты отметили, что удар пришёлся по складу боеприпасов. Также был атакованы другие районы, в особенности населённый пункт Хараиб, где ранения получили трое местных жителей.

Удар по складу привел к массовой детонации снарядов. В результате было приостановлено движение по трассе между городами Сайда и Тир.

Как передавало ИА Регнум, за несколько дней до взрывов министр обороны Израиля генерал-майор Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ может начать наступление в Ливане мгновенно. Выступая перед резервистами бригады «Одед», он заверил, что наступление Израиля будет неожиданным и резким. При этом Галант не исключил и неких договорённостей, если лидеры движения «Хезболла» будут готовы к переговорам с Израилем.

Иран поддержит «Хезболлу» в случае, если Израиль начнёт полномасштабную войну против Ливана, подчеркнул советник духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Камал Харази. Также он призвал Вашингтон оказать давление на Тель-Авив, чтобы предотвратить эскалацию.