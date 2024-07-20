Тель-Авив, Израиль, 20 июля, 2024, 22:20 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля ударила по объектам хуситов на западе Йемена. Об этом 20 июля сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Иван Шилов ИА Регнум ВВС Израиля

«Некоторое время назад истребители нанесли удары по военным объектам <…> хуситов в районе порта Ходейда в Йемене», — отметили авторы.

Утверждается, что удары наносились в ответ на сотни атак на Израиль за последние месяцы.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля в Израиле в центре Тель-Авива произошёл взрыв, вызванный падением «воздушной цели», подтвердила ЦАХАЛ. Для защиты воздушного пространства страны ВВС Израиля увеличили патрулирование. По данным местной газеты The Jerusalem Post, взрыв произошёл рядом с консульством США. В результате погиб один человек, ещё десять были ранены.

Ответственность за произошедшее взял на себя военный представитель йеменских хуситов Яхья Сариа. Как утверждает издание Maariv, ЦАХАЛ при этом не подтверждала, что этот взрыв действительно подготовили йеменские повстанцы.