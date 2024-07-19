Тель-Авив, Израиль, 19 июля, 2024, 08:42 — ИА Регнум. В Израиле в центре Тель-Авива произошёл взрыв, вызванный падением «воздушной цели». Об этом 19 июля сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в официальном Telegram-канале.

Global Look Press

«Первоначальное расследование показало, что взрыв в Тель-Авиве был вызван падением воздушной цели, сирены не были включены. Инцидент тщательно расследуется», — указано в сообщении.

Пресс-служба отметила, что в настоящий момент на месте происшествия работают израильские силы безопасности. Чтобы защитить воздушное пространство страны, ВВС Израиля увеличили воздушное патрулирование.

Как отмечает местная газета The Jerusalem Post, взрыв произошёл рядом с консульством США. В результате него погиб один человек, ещё десять были ранены.

Ответственность за произошедшее взял на себя военный представитель йеменских хуситов Яхья Сариа. Об этом свидетельствует его публикация на странице в социальной сети X. Однако, как утверждает издание Maariv, ЦАХАЛ не подтверждает, что этот взрыв действительно подготовили йеменские повстанцы.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня Яхья Сариа заявил, что армия правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы) впервые атаковала гиперзвуковой ракетой судно Израиля. Он добавил, что созданная ими ракета является передовой, способной поражать цели на большом расстоянии с высокой точностью.