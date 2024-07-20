Махачкала, 20 июля, 2024, 18:59 — ИА Регнум. В Дагестане участника спецоперации Бозигита Алибекова убили в конфликте из-за земельного участка, сообщила 20 июля «Лента. Ру».

Алексей Майшев/РИА Новости

По этим данным, причиной трагедии стал спор между родственниками, связанный с земельным участком. 13 июля между участниками конфликта произошла перестрелка. Несколько человек получили ранения, Алибеков погиб.

Жители села сообщили, что участники СВО есть среди представителей обеих сторон конфликта, сказано в публикации. По этим данным, жители опасаются, что конфликт может возникнуть вновь во время похорон погибшего.

Управление Следственного комитета по региону возбудило уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия, сообщила пресс-служба ведомства.

«13 июля 2024 года на окраине села Агачаул на почве ранее возникших неприязненных отношений из-за земельного спора между местными жителями произошла драка, в ходе которой один из участников конфликта произвёл имеющимся при себе огнестрельным оружием несколько выстрелов в толпу людей. В результате происшествия один человек погиб, ещё трое с повреждениями различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение», — сказано в сообщении.

Подозреваемый задержан, суд заключил его под стражу, отметил также СК.

Как передавало ИА Регнум, МВД 19 июля сообщило, что Альберта Пилосяна, которого подозревают в убийстве в Краснодарском крае бывшего участника СВО, задержали в Ставрополе. Преступление было совершено 14 июля. Ночью возле караоке-бара в Армавире между несколькими людьми возник конфликт. Пилосян ударил ножом бывшего участника СВО, после чего скрылся.

10 июля в Москве четверо мигрантов из Киргизии забили до смерти 38-летнего участника СВО. После избиения один из мигрантов крикнул сослуживцу лежащего на асфальте «забирай своего бойца». Мужчина скончался на месте, не приходя в сознание. Его товарища госпитализировали в больницу. В отношении нападавших было возбуждено уголовное дело.