Ставрополь, 19 июля, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Альберта Пилосяна, которого подозревают в убийстве бывшего участника специальной военной операции (СВО) в Краснодарском крае, задержали в Ставрополе, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

«В ближайшее время Пилосян будет доставлен в следственные органы», — отметила Волк.

По заявлению официального представителя МВД, преступление было совершено 14 июля. Ночью возле караоке-бара в Армавире Краснодарского края между несколькими людьми возник конфликт. Это привело к тому, что Пилосян ударил ножом бывшего участника СВО, после чего скрылся.

Потерпевшего доставили в больницу, однако спасти его жизнь врачам не удалось. Личность нападавшего была оперативно установлена, им оказался ранее судимый житель Армавира Альберт Пилосян 1995 года рождения, добавили в ведомстве.

Сообщается, что по адресу проживания мужчина не появлялся, и тогда его объявили в розыск и возбудили в отношении Пилосяна уголовное дело. По итогу он был найден в Ставрополе, где пытался скрыться от следствия. В ближайшее время подозреваемый в убийстве будет доставлен в следственные органы, заключили в МВД.

10 июля в Москве четверо мигрантов из Киргизии забили до смерти 38-летнего участника СВО. После избиения один из мигрантов крикнул сослуживцу лежащего на асфальте «забирай своего бойца». Мужчина скончался на месте, не приходя в сознание. Его товарища госпитализировали в больницу. В отношении нападавших было возбуждено уголовное дело.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в посёлке Новокаолиновый Челябинской области девятнадцатилетний боец ММА Рустам Байжуменов ударил участника СВО, после чего мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание. Карталинский городской суд приговорил молодого человека к ограничению свободы на один год и шесть месяцев и отпустил из-под стражи в зале заседаний.