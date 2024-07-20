Лас-Вегас, США, 20 июля, 2024, 11:26 — ИА Регнум. Девушку-бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ирину Алексееву дисквалифицировали на один год в связи с нарушением антидопинговых правил. Об этом сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на пресс-службу UFC.

Global Look Press/Diego Ribas/Keystone Press Agency Ирина Алексеева

В её допинг-пробе, взятой 21 июня 2023 года антидопинговым агентством США (USADA), обнаружили тестостерон экзогенного происхождения. Отсчёт дисквалификации начался 15 октября 2023 года. 15 октября 2024 года она сможет вновь принимать участие в соревнованиях.

15 октября 2023 года Алексеева выступила в поединке против британки Мелиссы Диксон. Согласно решению судей, спортсменка проиграла по итогам всех трёх раундов.

Всего в смешанных единоборствах девушка-боец провела семь поединков, в пяти из которых она победила.

23 апреля у чемпионки UFC произошёл конфликт с незнакомым мужчиной, которому не понравился внешний вид спортсменки, катавшейся вместе с подругой на велосипедах в центре Челябинска. Он начал кричать, что «у нас так не одеваются», а затем сел за руль автомобиля и попытался задавить девушек. Прокуратура заинтересовалась произошедшим и выяснила, что мужчина является иностранцем и фиктивно поставлен на миграционный учёт. Вследствие чего 27 мая его выдворили из России.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля японская ассоциация гимнастики отстранила от Олимпиады лидера японской сборной по спортивной гимнастике Сёко Мияту из-за курения и алкоголя.

Ранее Международное агентство по тестированию (ITA) отстранило до 2 августа американского тяжёлоатлета Уэса Киттса за допинг. Однако он сможет принять участие в летних Олимпийских играх в Париже, так как соревнования штангистов пройдут с 7 по 11 августа.