Челябинск, 27 мая, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Иностранца, оскорбившего чемпионку UFC из Челябинска Ирину Алексееву и её подругу, выдворили из России, сообщила 27 мая пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Кадр из видео

Ведомство заинтересовалось инцидентом, когда видео с нападками иностранца на девушек из-за их внешнего вида попало в Сеть, и начало проверку. Личность иностранца вскоре установили. Мужчину доставили в правоохранительные органы, где он публично принёс извинения за свои действия.

Против иностранца возбудили административные дела за незаконную трудовую деятельность на территории России, а также за нарушения при вождении автомобиля. Правонарушителю назначили штрафы, которые он заплатил.

«Кроме того, за нарушение режима пребывания в Российской Федерации судебным решением он привлечён к ответственности по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ и 15 мая этого года выдворен за пределы страны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители выявили фиктивную постановку иностранца на миграционный учёт. В связи с этим следователи возбудили уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, об инциденте в Челябинске стало известно в апреле. Мигрант, увидев ехавших на велосипедах девушек, начал кричать, что так одеваться нельзя, а также, находясь за рулём автомобиля, попытался сбить их. Они написали заявление в полицию.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться с этим инцидентом и доложить. ГУ МВД России по Челябинской области сообщило о задержании 24-летнего нарушителя. Следователи установили, что он нарушил правила въезда и пребывания в России, за что его выдворят из страны.