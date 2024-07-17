Вашингтон, 17 июля, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Международное агентство по тестированию (ITA) отстранило до 2 августа американского тяжёлоатлета Уэса Киттса, в допинг-пробе которого обнаружили запрещенный препарат метилгексанамин, несмотря на это, он сможет выступить на летних Олимпийских играх, которые пройдут в 2024 году в Париже. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тяжёлой атлетики США.

Global Look Press

В апреле во время проведения Кубка мира в Таиланде спортсмен сдал положительную допинг-пробу, однако пресс-служба американской организации отметила, что он не собирался в них участвовать из-за травмы. Соответствующее уведомление было отправлено в международную федерацию тяжёлой атлетики (IWF). В результате ITA и штангист пришли к соглашению, что в результате непреднамеренного использования допинга и «особых обстоятельств его положительного теста» Киттса дисквалифицируют в период с 3 июля по 2 августа.

Согласно расписанию соревнований летних Олимпийских игр, соревнование штангистов будет проходить с 7 по 11 августа, в связи с чем Киттс сможет принять в нём участие.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля Ассоциация летних олимпийских международных федераций (ASOIF) пригрозила США потерей турниров из-за расследования в отношении китайских пловцов. По мнению ASOIF, дело, начатое в США, может подорвать основополагающие принципы Всемирного антидопингового агентства (WADA) и его кодекса, применяемого повсеместно, из-за чего под угрозой окажется доверие к глобальной антидопинговой системе. В связи с этим США могут лишить права на проведение Олимпиады в 2028 и 2034 годах.