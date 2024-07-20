Киев, 20 июля, 2024, 09:31 — ИА Регнум. Дело о нападении на экс-депутата Верховной рады Украины Ирину Фарион переквалифицировали на статью об убийстве после её смерти в больнице. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Telegram-канале.

Telegram-канал Ирины Фарион Ирина Фарион

«Преступление переквалифицировано по ч. 1 ст.115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Полиция продолжает устанавливать личность нападавшего и принимать меры к его задержанию, добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 19 июля во Львове неизвестный выстрелил в 60-летнюю Фарион возле её дома и скрылся. Бывшего депутата доставили в больницу в критическом состоянии. В городе объявили план «Перехват».

Глава МВД Украины Игорь Клименко назвал основные версии нападения на Фарион: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность. Правоохранители не исключают, что убийство было заказным, добавил он.

Глава киевского режима Владимир Зеленский осудил нападение на экс-депутата и сообщил, что оперативно получает доклады от силовиков о ходе расследования.

Фарион была известна резкими русофобскими заявлениями. В частности, она называла расположенный на западе страны Львов «городом диверсантов» из-за большого числа русскоговорящих жителей. Экс-депутат утверждала, что гордится ненавистью своих внуков к русским и русскоязычным.

В ноябре 2023 года Фарион потребовала признать врагами на Украине всех, кто говорит по-русски, включая военных ВСУ. Она посоветовала им переходить на сторону России. После этого страницы Фарион в социальных сетях заблокировали, а её уволили из университета «Львовская политехника». Против политика возбудили уголовное дело. Впоследствии экс-депутата восстановили в должности.