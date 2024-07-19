Киев, 19 июля, 2024, 22:51 — ИА Регнум. Виновные в покушении на экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион должны быть наказаны. Силовики оперативно докладывают о розыске нападавшего, заявил 19 июля глава киевского режима Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Любое насилие заслуживает лишь осуждения и каждый, кто виновен в этом нападении, должен понести полную ответственность», — написал он в Telegram-канале.

Зеленский добавил, что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и руководитель СБУ Василий Малюк оперативно предоставляют информацию о розыске нападавшего на Фарион.

Медики борются за жизнь экс-депутата, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, во Львове вечером 19 июля неизвестный мужчина совершил покушение на Фарион. Инцидент произошёл на улице, где жила экс-депутат. После чего злоумышленник скрылся. В городе объявили план «Перехват». По факту покушения на убийство общественного деятеля организовали досудебное расследование.

Пострадавшую доставили во львовскую больницу Святого Пантелеймона. Состояние Фарион оценивают как критическое.