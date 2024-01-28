Киев, 28 января, 2024, 09:38 — ИА Регнум. Экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион считает город Львов, расположенный на западе страны, «городом диверсантов», потому что множество людей в нём говорит на русском языке. Она заявила об этом 28 января в интервью YouTube-каналу PAI.

Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Львов превратился в город диверсантов, — я иду по площади Рынок, там говорят на русском языке», — сказала она.

По утверждению экс-депутата Рады, говорящих на русском языке украинцев не может быть, так как украинский Конституционный суд отказался признавать их как отдельную юридическую категорию.

Как сообщало ИА Регнум, 27 января Фарион заявила, что гордится тем, что её внуки ненавидят русских и русскоязычных. По словам экс-депутата Рады, её внук спит с украинским флагом и флагом украинских националистов.

Фарион 7 января заявила, что военные ВСУ говорят на русском языке, а это негативно влияет на исход конфликта с Россией. Она также порассуждала про украинизацию и преодоление языкового конфликта, продвигая свои ненавистнические заявления в отношении русскоговорящих сограждан.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление офиса языкового омбудсмена Украины Тараса Кременя о росте обращений о нарушении закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в 2023 году. Она задалась вопросом, когда Кремень доберётся до ВСУ, в которых, особенно после провала контрнаступления, активизировали использование русского языка, в частности некоторых его слов.