Львов, Украина, 19 июля, 2024, 21:46 — ИА Регнум. Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион после покушения находится на грани жизни и смерти, сообщило 19 июля издание «Страна. ua» со ссылкой на информированный источник.

Anastasiia Smolienko/Global Look Press Ирина Фарион

По словам собеседника журналистов, врачи львовской больницы Святого Пантелеймона оценивают состояние Фарион как критическое.

Как передавало ИА Регнум, в Фарион стреляли вечером 19 июля во Львове. По данным украинских СМИ и МВД страны, неизвестный мужчина совершил покушение на улице, где жила Фарион, после чего скрылся.

Правоохранители принимают меры по установлению его личности. Во Львове объявлен план «Перехват». Начато досудебное расследование по факту покушения на убийство общественного деятеля.

Как передавало ИА Регнум, ранее Фарион делала целый ряд острых русофобских заявлений. В частности, она возмущалась тем, что часто слышит русскую речь во Львове, и говорила, что гордится ненавистью своих внуков к русским и русскоязычным.

В ноябре 2023 года Фарион потребовала признать врагами на Украине всех, кто использует русский язык, в том числе русскоязычных военных ВСУ. Она посоветовала им переходить на сторону России. Вслед за этим страницы Фарион в социальных сетях оказались заблокированы, а университет «Львовская политехника», где она работала, уволил её, против Фарион возбудили уголовное дело. Однако впоследствии депутат была восстановлена в должности.

Восстановление в должности рупора ксенофобии и человеконенавистничества (и по совместительству профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук университета «Львовская политехника») — знаковое событие для Украины, отмечал в своей статье обозреватель ИА Регнум Андрей Мишин.