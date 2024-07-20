Киев, 20 июля, 2024, 05:44 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что артиллерия ВСУ будет совместима с НАТО, а киевские войска окажутся на втором месте по боеспособности в альянсе, который усилится украинскими военными.

Иван Шилов ИА Регнум НАТО, Украина, деньги

«Состояние нашего артиллерийского оружия будет совместимо с НАТО, наши войска будут самой боеспособной армией НАТО после США, а восточный фланг будет чувствовать себя гораздо безопаснее после тренировки и усиления украинскими военными. Они гораздо круче, чем о них думают», — написал глава МИД в соцсети Reddit.

Кулеба также считает, что Киев якобы уже «обеспечивает важную добавленную стоимость НАТО»: военные стран-участниц активно учатся на опыте украинских бойцов.

Украина, по словам дипломата, гораздо эффективнее была бы в качестве члена НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, главным представителем НАТО на Украине назначен бывший заместитель генерального секретаря по операциям, военной политике и планированию британец Патрик Тёрнер, при котором закончилась кампания в Афганистане. О назначении 17 июля написала пресс-служба альянса.

10 июля пресс-служба НАТО опубликовала совместную декларацию участников саммита альянса в Вашингтоне. В ней был тезис о «необратимом пути» вступления Украины в блок. При этом в документе уточнялось, что пока НАТО не готово направить Киеву прямое приглашение, в том числе и из-за отсутствия консенсуса по этому вопросу среди государств альянса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 июля оценил принятую на саммите НАТО декларацию. Представитель Кремля отметил, что западные противники России не являются сторонниками мира и диалога по Украине, а альянс — это инструмент для конфронтации, а не для мира и безопасности.