Брюссель, 17 июля, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Главным представителем НАТО на Украине назначен бывший заместитель генерального секретаря по операциям, военной политике и планированию британец Патрик Тёрнер, при котором закончилась кампания в Афганистане. О назначении 17 июля сообщила пресс-служба альянса.

Hannes P Albert/Global Look Press

«Генсек НАТО объявил о назначении главным представителем НАТО в представительстве НАТО на Украине. Им станет Патрик Тёрнер, который приступит к выполнению своих обязанностей в Киеве в сентябре 2024 года», — говорится в заявлении.

В НАТО уточнили, что ранее он служил замгенсека Североатлантического альянса по операциям, военной политике и планированию, а также занимал ряд государственных постов в Великобритании. В релизе уточняется, что он станет главной фигурой во взаимодействии НАТО с властями в Киеве, будет координировать усилия НАТО по Украине и предоставлять альянсу оценки и советы по ситуации на Украине.

Тёрнер занимал один из ключевых военно-политических постов в НАТО в 2018–2022 годах. 15 августа 2021 года талибы (движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) смогли взять под контроль столицу Афганистана Кабул и объявили о завершении войны. Последние две недели того месяца шла массовая эвакуация граждан европейских стран и афганцев, сотрудничавших с ними. В ночь на 31 августа последние американские военные покинули Афганистан, что положило конец почти 20-летнему военному присутствию США.

Как передавало ИА Регнум, 10 июля пресс-служба НАТО опубликовала совместную декларацию участников саммита альянса в Вашингтоне. В ней был тезис о «необратимом пути» вступления Украины в блок. При этом в документе уточнялось, что пока НАТО не готово направить Киеву прямое приглашение, в том числе и из-за отсутствия консенсуса по этому вопросу среди государств альянса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 июля оценил принятую на саммите НАТО декларацию. Представитель Кремля отметил, что западные противники России не являются сторонниками мира и диалога по Украине, а альянс — это инструмент для конфронтации, а не для мира и безопасности.