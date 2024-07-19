Москва, 20 июля, 2024, 01:06 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы рассмотрят поправки в закон «О государственной границе Российской Федерации», предусматривающие возможность выслать мигрантов на родину даже с просроченными паспортами. Комитет нижней палаты парламента по делам СНГ поддержал изменения и рекомендовал их к принятию во втором чтении.

ИА Регнум Мигранты, преступность

«Пропуск через государственную границу иностранного гражданина в страну его гражданства может быть разрешен по документу, удостоверяющему личность иностранного гражданина и признаваемому Российской Федерацией в этом качестве, с истекшим сроком действия либо по документу, имеющему технические неисправности, принадлежащему иностранному гражданину и позволяющему идентифицировать личность иностранного гражданина», — указали авторы инициативы.

В пояснительной записке к документу говорится, что с учётом складывающейся криминогенной обстановки среди иностранцев и возросших ожиданий общества в плане реагирования государства на проблему массового притока мигрантов и незаконной миграции требуется принятие мер для усиления контроля за нахождением иностранцев в России.

Поправки предусматривают введение нового миграционного режима высылки, который коснётся иностранных граждан, у которых нет законных оснований для нахождения в России (в связи с истечением срока временного пребывания, аннулированием разрешения на временное проживание или вида на жительство, а также в связи с совершением преступления).

Как сообщало ИА Регнум, Госдума планирует поддержать инициативу о расширении перечня правонарушений, за которые мигрантов могут депортировать из страны. Речь идёт о нарушениях, связанных с общественным порядком и безопасностью, включая экстремистскую деятельность и нарушения миграционного учёта, о неповиновении сотрудникам полиции, предоставлении ложных сведений при регистрации, мелком хулиганстве и пропаганде экстремизма.

С начала 2024 года из России выдворили более 30 тыс. иностранцев-нарушителей, уточнили 27 июня в МВД. Это почти в два раза превышает показатели аналогичного периода 2023 года. Полицейские закрыли въезд 100 тысячам иностранных граждан, что на 55% больше, чем год назад. В числе основных нарушений ― непрохождение процедуры дактилоскопической регистрации и фотографирования, непрохождение ежегодного медосвидетельствования на наличие опасных заболеваний и употребление наркотических средств и ряд других действий.