Белгород, 19 июля, 2024, 23:50 — ИА Регнум. В результате очередного обстрела со стороны ВСУ города Шебекино пострадали три человека, загорелись два частных дома. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

Предварительно известно, что при атаке украинских боевиков пострадали женщина и двое мужчин. Жительницу Шебекино с ампутацией левой кисти скорая помощь увезла в в больницу в Белгород. Мужчин госпитализировали в районную больницу. У одного из них осколочное ранение плеча, у второго — ранения руки, ноги, туловища и головы.

Гладков добавил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Также в результате обстрела ВСУ в Шебекино возникли пожары в двух частных домах. Возгорания удалось оперативно потушить. Ещё в двух домах выбиты окна, повреждены кровли и заборы, осколками посечены четыре автомобиля.

Из-за повреждений линий электропередачи часть города осталась без света, добавил Гладков.

Как передавало ИА Регнум, вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по Луганску, сообщил 19 июля депутат Народного совета региона Юрий Юров.

Как уточнил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, украинские военные обстреляли город в районе 8:45 мск. По его словам, предположительно, ВСУ использовали порядка трёх ракет ATACMS. В результате падения обломков возникло возгорание лесополосы.