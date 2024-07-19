В Курске два человека получили ранения и ожоги при атаке БПЛА
Курск, 19 июля, 2024, 08:37 — ИА Регнум. Два мирных жителя пострадали в Курске в результате падения обломков украинских беспилотников. Об этом 19 июля сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.
РИА Новости/ Антон Вергун
Обломки 11 сбитых российскими военными дронов упали на нескольких улицах Курска. Места падения обследуют экстренные службы, приближаться к фрагментам опасно, отметил он.
«На улице Дружининской после падения обломков ранение и ожоги получили двое жителей. На месте им была оказана необходимая медицинская помощь», — написал Смирнов.
Как передавало ИА Регнум, ранее Смирнов сообщил, что ночью российские средства ПВО сбили над Курской областью семь украинских беспилотников. Позже он добавил, что сбиты ещё четыре БПЛА.