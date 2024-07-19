Кишинёв, 19 июля, 2024, 20:41 — ИА Регнум. На границе с Молдавией недалеко от КПП Клокушна-Сокиряны было обнаружено тело украинского уклониста, сообщает KP.RU.

Кадр из видео

Отмечается, что труп 32-летнего украинца с простреленной головой был обнаружен примерно в 250 метрах от КПП. Предположительно, украинец, пытавшийся спастись от мобилизации, нелегально пересёк границу и попал в Молдавию. Там он был застрелен украинскими пограничниками. Пули попали в голову и в спину, уточняется в публикации.

Как передаёт Life, тело мужчины местные фермеры нашли несколько дней назад. Когда конкретно он был убит, не сообщается.

Власти Молдавии случившееся не прокомментировали. Лидер блока оппозиционной партии «Победа» Илан Шор выразил возмущение на отсутствие реакции суверенного государства на произошедшее.

«Либо молдавские власти считают, что это нормально — убивать людей на их территории, либо государство несуверенно и выполняет волю хозяев, которые покрывают преступления карманного режима», — заявил политик.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что в Карпатах на территории Украины недалеко от границы с Румынией обнаружили тело мужчины, уклонявшегося от мобилизации в ВСУ. По этим данным, как минимум 45 уклоняющихся от мобилизации мужчин погибли с начала спецоперации, пытаясь убежать с территории Украины через горы и реки.

В Госпогранслужбе Украины отмечали, что сотрудники ведомства при патрулировании территории неоднократно обнаруживали тела погибших в реках и горах на границе с Евросоюзом. Только в мае десять человек погибли, пытаясь вплавь преодолеть пограничную реку Тису. Таких граждан в украинском ведомстве назвали «жертвами авантюризма или трусости».

На Украине с 18 мая действует новый закон о мобилизации. Он предполагает, в частности, отмену нормы об ограниченно годных, снижение призывного возраста с 27 до 25 лет и многочисленные ограничения прав для уклоняющихся от призыва или не предоставляющих актуальные сведения в военкоматы.

Украинские СМИ сообщали, что в день вступления закона в силу улицы городов на контролируемой киевским режимом территории опустели. Также поступают сообщения о многочисленных попытках мужчин призывного возраста нелегально покинуть территорию Украины. Многие из этих попыток кончаются трагедиями.