Киев, 2 июня, 2024, 01:06 — ИА Регнум. Как минимум 45 уклоняющихся от мобилизации мужчин погибли с начала спецоперации, пытаясь убежать с территории Украины через горы и реки. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

По данным украинских пограничников, на сегодняшний день насчитывается 45 человек, погибших «при попытках преодолеть естественные препятствия». При этом подчёркивается, что речь идёт только о подтверждённых фактах, и реальное число погибших больше.

В Госпогранслужбе отметили, что сотрудники уже неоднократно при патрулировании территории обнаруживали тела погибших в реках и горах на границе с Евросоюзом. Только в мае десять человек погибли, пытаясь вплавь преодолеть пограничную реку Тису. Таких граждан в украинском ведомстве назвали «жертвами авантюризма или трусости».

Госпогранслужба Украины предупредила, что в приграничной зоне в последнее время возросло количество случаев появления диких животных, в том числе медведей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пограничники на Украине усилили контроль на реке Тисе, которая отделяет страну от Румынии, из-за того, что сотни уклонистов пытаются переплыть её, сбегая за границу от мобилизации. Удаётся поймать семерых из десяти беглецов. Многие, несмотря на штрафы, испытывают удачу неоднократно, одного останавливали четыре раза. При этом очень высок риск утонуть в этой реке.

Госбюро расследований Украины 27 мая сообщило, что удалось выявить чиновника территориального центра комплектования (военкомата) в Одессе, который с июля 2023 года помогал призывникам избежать мобилизации. Ведомство установило, что он брал от $4,5 тыс. до $7 тыс. за услуги и получил таким образом порядка $1 млн.

18 мая на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, который позволит призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. Член оборонного комитета Верховной рады Александр Федиенко заявил, что новый закон фактически лишает уклонистов права на апелляцию судебных решений при спорах с военкоматами. По словам депутата, теоретически их можно будет оспорить, но призывника к тому времени уже мобилизуют.