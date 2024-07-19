Хельсинки, 19 июля, 2024, 18:59 — ИА Регнум. Моторная лодка с пассажирами незаконно пересекла границу из России в Финляндию, а затем вернулась в Россию, сообщила 19 июля Финская пограничная охрана на своём сайте.

KIMMO BRANDT/ЕРА/ТАСС

Уточняется, что пограничный отряд Северной Карелии зафиксировал незаконное пересечение границы на моторной лодке в Пюхяярви, на озере на границе с Россией. Уточняется, что на лодке присутствовали пассажиры, они проплыли около 100 метров, а затем вернулись в Россию.

Погранохрана Финляндии после инцидента начала предварительное расследование по подозрению в нарушении государственной границы.

Днём ранее министр внутренних дел республики Мари Рантанен информировала, что Финляндия пока не планирует открывать границу с Россией. Она уточнила, что финские власти вновь изучат этот вопрос, когда погранслужбы страны сочтут ситуацию стабильной.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявлял, что частичное открытие границы с Россией будет возможно, если финский парламент примет закон о выдворении просителей убежища. По его словам, сначала власти могут открыть один пограничный пункт, а затем, вероятно, и другие.

Президент Финляндии Александер Стубб 16 июля подписал этот документ, который начнёт действовать с 22 июля. Закон, который из-за расхождений с некоторыми положениями конституции считается чрезвычайным, принят сроком на один год. Он устанавливает условия, при которых финские власти могут ограничить приём беженцев на границе, в том числе на границе с Россией.

Финские власти закрыли все пропускные пункты на границе с Россией в декабре 2023 года. Это решение объяснили противодействием большому потоку въезжающих с российской стороны беженцев из стран Африки и Ближнего Востока.