Хельсинки, 16 июля, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Президент Финляндии Александер Стубб подписал так называемый закон о выдворении беженцев, который начнёт действовать с 22 июля. Об этом сообщает канцелярия главы государства.

JANNE KURONEN/EPA/ТАСС

«Парламент принял решение, которого требует подавляющее большинство. Сегодня президент утвердил закон», — говорится в сообщении.

Закон, который из-за расхождений с некоторыми положениями конституции считается чрезвычайным, принят сроком на один год. Он устанавливает условия, при которых финские власти могут ограничить приём беженцев на границе.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля депутаты финского парламента во втором чтении поддержали законопроект об ограничении приёма беженцев на границе, в том числе на границе с Россией, и их выдворении из страны. За принятие закона проголосовали 167 депутатов, против — 31. Активистов, которые выкрикивали лозунги с критикой документа, вывели из зала.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в мае заявил, что частичное открытие границы с Россией будет возможно, если финский парламент примет закон о выдворении просителей убежища. По его словам, сначала власти могут открыть один пограничный пункт, а затем, вероятно, и другие.

Власти Финляндии закрыли все пропускные пункты на границе с Россией в декабре 2023 года. Это решение объяснили противодействием большому потоку въезжающих с российской стороны беженцев из стран Африки и Ближнего Востока.