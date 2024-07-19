Лозанна, Швейцария, 19 июля, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Зрители из России смогут следить за трансляциями Олимпийских игр-2024 на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает пресс-служба организации.

EPA/TERESA SUAREZ/ТАСС

Пока сайте МОК отсутствует информация о телевизионных трансляциях Игр в столице Франции для россиян. Ранее федеральные телеканалы отказались от показа соревнований. Олимпийские игры будут проведены с 26 июля по 11 августа в Париже.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля стало известно, что российские телеканалы впервые за 40 лет решили отказаться от трансляции летних Олимпийских игр. Последний раз такое происходило в 1984 году, когда Советский Союз бойкотировал летнюю Олимпиаду 1984 года, которая походила в Лос-Анджелесе.

18 июля Международный олимпийский комитет опубликовал окончательный список атлетов из России, допущенных к участию в Олимпийских играх в Париже. Однако они смогут выступить только в «нейтральном статусе», соблюдая ряд критериев. Им запрещено демонстрировать символы своего государства. Также к соревнованиям не допустят тех спортсменов, кто публично заявлял о поддержке СВО или подписывал контракт с силовыми структурами.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что такое отношение к спортсменам из России является этнической дискриминацией. Он также подчеркнул, что страна продолжит развитие спорта, организуя различные международные соревнования.