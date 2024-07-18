Лозанна, Швейцария, 18 июля, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) 18 июля опубликовал окончательный список российских спортсменов, которые смогут принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Lafargue Raphael/ABACA/ТАСС

К играм в так называемом «нейтральном статусе» допустили 15 россиян, которые выступят в пяти видах спорта — теннисе, гребле на байдарках и каноэ, велоспорте, прыжках на батуте и плавании.

В списке фигурируют: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер, Елена Веснина (теннис), Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица (велоспорт), Анжела Бладцева (прыжки на батуте), Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко (гребля на байдарках и каноэ) и Евгений Сомов (плавание).

Кроме того, на Олимпиаде в «нейтральном статусе» смогут выступить 16 спортсменов из Белоруссии.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года МОК объявил, что российских и белорусских спортсменов допустят к участию в Олимпиаде только в «нейтральном статусе» при соблюдении ряда критериев. Им в том числе запрещено демонстрировать символы своих стран. Также на игры не допустят тех, кто публично заявил о поддержке СВО или подписал контракт с силовыми структурами.

Президент России Владимир Путин отмечал, что отношение МОК к российским спортсменам является этнической дискриминацией. Глава государства добавил, что Россия продолжит развивать спорт, в том числе в рамках БРИКС, и соблюдать принципы олимпизма.

Решения Запада в отношении спортсменов из РФ направлены на раскол российского общества, отметил ранее в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой депутат Госдумы, бывший хоккеист и тренер Вячеслав Фетисов. В сложившейся ситуации виноваты не спортсмены, а профильные чиновники, заявил он.

Транслировать Олимпиаду в Париже отказались все ведущие российские телеканалы, а также онлайн-кинотеатры. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поддержала это решение и заявила, что не намерена следить за выступлениями российских спортсменов, которые будут участвовать в играх в «нейтральном статусе». Продюсер и хореограф Илья Авербух также отметил, что в сложившихся условиях не транслировать Олимпиаду по общедоступным каналам — правильное решение.