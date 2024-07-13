Москва, 13 июля, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Российские телеканалы приняли решение не транслировать состязания летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Lafargue Raphael/ABACA/ТАСС

«Давно принято политическое решение, что в нынешних реалиях показывать Олимпиаду без флага и гимна на Первом и «России-1» нельзя», — сообщил портал Sports.ru.

Отмечается, что возможность показа соревнований Олмипиады-2024 на профильных каналах «Матч ТВ» обсуждали до последнего времени, однако после отказа в участии российским борцам, дзюдоистам и тхэквондистам этот вопрос отпал.

При этом расходы на приобретение прав на показ соревнований Олимпиады для небольшого числа участников в нерейтинговых видах спорта признали неоправданными. Последний раз такая ситуация складывалась в 1984 году, когда Советский Союз бойкотировал летнюю Олимпиаду 1984 года в Лос-Анджелесе.

Как сообщало ИА Регнум, летняя Олимпиада в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Паралимпиада — с 28 августа по 8 сентября. Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов до участия в ней в нейтральном статусе — без национального флага и гимна.

МОК 15 июня опубликовал список первых 14 российских спортсменов, допущенных к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе. При этом допущенным к Олимпиаде спортсменам из России и Белоруссии запретили участвовать в церемонии открытия соревнований, а завоёванные ими медали не будут учитывать ни в одной из турнирных таблиц.

Позднее получившие приглашение российские борцы отказались от выступления на играх. В Федерации спортивной борьбы России отметили, что не принимают неспортивный принцип отбораМОК.

Российская теннисистка Анастасия Потапова 3 июля также отклонила предложение МОК об участии на Олимпиаде. Кроме неё в Париж не поедут Андрей Рублёв, Карен Качанов, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анна Калинская и Анастасия Потапова. В Играх примут участие Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов и Диана Шнайдер.

Российские гребцы также отказались участвовать в Олимпиаде из-за дискриминационных условий МОК.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 10 июля заявил, что российские спортсмены самостоятельно принимают решение об участии или неучастии в Олимпиаде в Париже. Он уточнил, что в этом вопросе важно учитывать наличие ряда обстоятельств в каждой из федераций, у которых есть коллективные договорённости и решения, которые необходимо уважать.