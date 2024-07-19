Москва, 19 июля, 2024, 16:04 — ИА Регнум. До конца дня в Москве 19 июля будет идти дождь, осадки продолжатся до 21:00, сообщили на официальном сайте мэра и правительства столицы.

РИА Новости / Кирилл Каллиников

Синоптики спрогнозировали, что во время непогоды ветер будет дуть со скоростью 15 метров в секунду. Местами возможен ливень и гроза.

Сообщается, что городские службы работают в режиме повышенной готовности. Ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал находятся на круглосуточном дежурстве.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал водителей быть внимательными и избегать резких манёвров на дорогах. Если непогода застала в дороге, следует остановиться, включить аварийную сигнализацию, закрыть окна и двери. Также не рекомендуется парковать автомобили рядом с деревьями, рекламными конструкциями или легкосборными сооружениями.

Пешеходам не рекомендуется укрываться под деревьями, около торговых палаток и павильонов, автобусных остановок и навесов. Вместо этого необходимо спуститься в метро, подземный переход или зайти в любое ближайшее здание. При возникновении аварийных ситуаций горожанам следует звонить по телефонам: 101 или 112.

Ранее ИА Регнум передавало, что в Москве до конца июля больше не ожидается 30-градусной жары.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что на следующей неделе в Москве прогнозируется очень тёплая погода с дневной температурой воздуха до 25–30 градусов, также возможны кратковременные грозы.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 12 июля заявил, что в России нынешним летом ещё стоит ожидать периоды жаркой погоды. По его словам, наиболее жарко в стране бывает в конце июля и начале августа.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 30 июня спрогнозировал тёплый и засушливый июль в Москве. Синоптик уточнил, что в это время ожидается дефицит осадков до 20–40%.