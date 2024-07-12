Москва, 12 июля, 2024, 15:26 — ИА Регнум. В России нынешним летом ещё будут периоды жаркой погоды, самые высокие значения температуры воздуха прогнозируются в конце июля и начале августа. Об этом 12 июля рассказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

РИА Новости / Максим Блинов

«Тот факт, что будут ещё периоды жаркой погоды [в России], он не вызывает сомнения», — сказал он.

По словам синоптика, увеличение повторяемости волн тепла — это одно из последствий потепления климата. Самая жаркая погода в России бывает в последние дни июля и в начале августа, добавил Вильфанд.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля управление МЧС по городу Москве призвало горожан быть осторожными и внимательными из-за ожидающейся сильной жары. В связи с этим москвичам рекомендовали также избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.

Вильфанд 7 июля предупредил о сильной жаре в ряде южных российских регионов. По его словам, в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях воздух может прогреться до +42 градусов, а в Краснодарском крае — +41 градуса. При этом в Ростовской области и Ставропольском крае ожидается аномальная жара с сильным дождём и ветром.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 30 июня спрогнозировал тёплый и засушливый июль в Москве. По словам синоптика, дефицит осадков в столице ожидается до 20–40%.