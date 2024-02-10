Петрозаводск, 10 февраля, 2024, 19:06 — ИА Регнум. Спасатели 10 февраля подняли со дна Онежского озера вертолёт Ми-8, разбившийся неделю назад в Карелии, сообщили «Известия».

Максим Цуканов ИА Регнум

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Поднять воздушное судно не получилось сразу. До этого во время его подъёма оборвались тросы, работы пришлось приостановить, пояснили журналисты.

Как сообщил телеканал «78», следователи осмотрели разбившийся вертолёт. Его положили на специальные сани, чтобы доставить на берег. Перевозку запланировали на 11 февраля.

Вертолёт Ми-8 разбился в Карелии 4 февраля во время тренировочного полёта. Борт пропал с радаров, и спасатели отправились на его поиски. Они обнаружили через несколько часов полынью и обломки вертолёта в 11 км от берега.

В МЧС сообщили, что среди версий крушения рассматривают такие варианты как погодный фактор, ошибка при пилотировании и неисправность. При этом у экипажа были тысячи часов налёта. Тело одного из членов экипажа подняли со дна 5 февраля.