Анкара, 19 июля, 2024, 05:05 — ИА Регнум. Сильный ветер пригнал лесной пожар, вспыхнувший в турецком Измире, до населённых пунктов. В тушении огня задействована авиация. Об этом написал A Haber.

Yıldız YazıcıoğluVOA Команда по тушению лесных пожаров. Турция

Пожар начался ещё накануне, 18 июля, в лесной местности в районах Газиэмир и Буджа провинции Измир.

В работе международного аэропорта возникли сбои.

Тушение продолжается. На ликвидацию огня направлены семь самолётов, 16 вертолётов, 35 наземных транспортных средств, 11 машин для подвоза воды, четыре бульдозера, четыре наземные команды и множество пожарных.

С наступлением темноты в районе пожара работали два вертолёта ночного видения.

«Пламя поднимается на несколько метров, продолжает распространяться под воздействием ветра. Огонь добрался и до населённых пунктов», — добавили специалисты.

Как сообщало ИА Регнум, площадь природного возгорания в Коктебеле Крыма увеличилась до 44 га, из которых 42 га — на территории Карадагского заповедника. Ещё порядка 2 га — территория за заповедником.

Ранее сообщалось, что природный пожар в Коктебеле удалось локализовать на площади 40 га. В тушении принимали участие 280 человек, которые использовали 30 единиц техники, включая вертолёты Ми-8.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк информировала, что сотрудники полиции установили личность предполагаемого виновника пожара. К возгоранию привели действия 50-летнего жителя полуострова. Он выполнял строительные работы в одном из домов. Во время резки металла болгаркой от искр загорелась сухая растительность и огонь распространился.